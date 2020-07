Merkel: “Tutti scendano a compromessi”. Il consiglio dei ministri in corso (Di venerdì 17 luglio 2020) In corso da stamattina il consiglio dei ministri a Bruxelles per decidere le sorti del Recovery Fund. La Merkel invita a trovare un accordo. Olanda ancora fuori Il consiglio europeo straordinario riunito a Bruxelles dalle 10 per cercare un accordo sul prossimo bilancio comunitario e sul Recovery Fund per fronteggiare la crisi pandemica. I “frugali” non arretrano rispetto alle richieste dei giorni scorsi e agitano ancora una volta lo spauracchio del rinvio di qualsiasi decisione. Nuovo fronte per i Paesi mediterranei e la Germania di Angela Merkel. Il nuovo asse Italia-Francia trova l’appoggio della Germania della Merkel che auspicano che si raggiunga un’intesa al più presto. ... Leggi su zon

