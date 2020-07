Maltempo: intensi temporali e vento forte, allerta gialla in 9 Regioni (Di venerdì 17 luglio 2020) La protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla su gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Attesi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Fondi contro le frane e utili a consolidare le sponde Ma pure a copertura delle maggiori spese per le ultime piene bondeno Sono complessivamente 4 milioni e 180mila euro i fondi stanziati per le emerg ...

Italia bersaglio del MALTEMPO e del FREDDO, durissimo colpo all’estate

Un impulso instabile è entrato nel vivo sull’Italia, apportando un nuovo peggioramento a partire dalle regioni settentrionali. Non c’è l’anticiclone che si è rintanato in aperto Atlantico, lasciando c ...

