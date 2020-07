L’insurrezione per Soriano, gli aerei di Berbatov, le mozzarelle di Pépé: quanti prima di Osimhen (Di venerdì 17 luglio 2020) Un talento africano del Lille, pronto a cercare fortuna in un campionato migliore. Un trasferimento importante, le cifre di cui si discute sono superiori ai 50 milioni di euro, valutando anche l’eventuale inserimento di Adam Ounas come contropartita tecnica. È una storia che si è ripete, nell’ultimo anno: prima con Nicholas Pépé e ora con Victor Osimhen. Nel primo caso, la prontezza di spesa dell’Arsenal rese vana anche la visita degli agenti dell’ivoriano a Dimaro, che arrivarono in elicottero quando tutti aspettavano Jorge Mendes per James Rodriguez. Per quanto riguarda il secondo, c’è solo da augurarsi che non vada a finire alla stessa maniera. Osimhen ha conosciuto Gattuso e De Laurentiis, ha visto la città e s’è goduto il mare del golfo, ma ... Leggi su ilnapolista

