Lazza: Il Re Mida del rap italiano è tornato con il mixtape “LAZZA – J” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Re Mida del rap italiano è tornato: fuori oggi, in un venerdì 17 che gli porta fortuna, il mixtape “Lazza – J” (333 Mob/Island Records/Universal Music Italia) Con una raccolta di brani, Lazza si conferma ancora una volta l’artista più in forma della scena attuale, mostrando le sue abilità in 10 inediti e altrettante collaborazioni. Con rime taglienti, flow killer e produzioni di alto livello Lazza firma questo nuovo esplosivo lavoro in studio. Questa la tracklist del mixtape, disponibile al link https://island.lnk.to/LazzaJ: J – prod. Low Kidd ALYX feat. Capo Plaza – prod. Drillionaire 2 TIRI feat. tha Supreme – prod. Marvin Cruz MONCLER feat. Pyrex, Guè ... Leggi su domanipress

