La stoccata di Willian: “Al Chelsea altri giocatori hanno avuto problemi con Conte, non solo io” (Di venerdì 17 luglio 2020) Antonio Conte nella sua esperienza al Chelsea ha vinto una Premier League e una FA Cup prima di fare il suo ritorno in Italia. L'ex allenatore della Juventus aveva fatto vedere un ottimo calcio a Stamford Bridge, ma i rapporti con alcuni giocatori non erano buoni. Uno su tutti Willian che recentemente ha parlato proprio del suo ex manager.Willian: "Conte DEVE CAPIRE LE PERSONE E I giocatori"caption id="attachment 962875" align="alignnone" width="300" Willian (Getty Images)/captionDurante un'intervista sul canale Youtube di Ale Oliveira, il brasiliano ha speso parole non proprio al miele nei confronti dell'attuale allenatore nerazzurro: "Con tutti i manager che ho avuto ho imparato qualcosa, qualunque fosse la situazione. Con lui ... Leggi su itasportpress

