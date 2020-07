La condanna a Libero per diffamazione dell’ANPI (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tribunale di Milano ha accolto la domanda risarcitoria dell’Anpi nazionale per due articoli pubblicati il primo settembre 2016 su Libero. La società editrice del quotidiano diretto da Pietro Senaldi dovrà pagare 15mila euro oltre alle spese legali. Lo annuncia l’associazione dei partigiani in una nota. Gli articoli cui fa riferimento la sentenza del giudice sono “I partigiani di oggi. Senza fascisti ma pieni di soldi”, “A cosa serve l’associazione dei reduci? I fascisti non ci sono più. E l’Anpi se li inventa” e “Quanto spendiamo per la ‘resistenza’. Finanziamenti, sedi e 5 per 1000: ci costano oltre 300 mila euro l’anno”, pubblicati l’1 settembre del 2016. Questa è la sentenza pubblicata sul sito: “Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra ... Leggi su nextquotidiano

Il tribunale di Milano ha accolto la domanda risarcitoria dell’Anpi nazionale per due articoli pubblicati il primo settembre 2016 su Libero. La società editrice del quotidiano diretto da Pietro Senald ...

