Incidente sulla Fondovalle Isclero | paura per 4 giovani

Sant'Agata de'Goti (Bn) – paura nella notte a Sant'Agata de Goti sulla statale Fondovalle Isclero. Quattro giovani sono rimasti feriti a causa di un Incidente stradale verificatosi poco dopo la mezzanotte. Per cause in corso di accertamento, l'auto, sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto, è sbandata poco dopo aver superato una curva ed è andata a sbattere contro il guardrail. A seguito dell'urto, tutti gli occupanti dell'autovettura, sui vent'anni, sono rimasti, sia pur lievemente, feriti. Sul posto i Carabinieri della stazione di Sant'Agata de Goti per i rilievi e il personale del 118.

