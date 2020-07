Il maltempo di luglio rovina le ferie di tutti: in arrivo piogge e temporali (Di venerdì 17 luglio 2020) Alessandro Ferro Una nuova ondata di maltempo è in atto sul nostro Paese: piogge e temporali anche intensi al Centro-Sud tra oggi e domani. L'alta pressione tornerà da domenica ma nuove incertezze potrebbero giungere la prossima settimana luglio e non sentirlo: temperature in media (o addirittura sotto), clima quasi ovunque gradevole ma soprattutto maltempo e temporali come probabilmente non accadeva da decenni, in questo periodo, sul nostro Paese. E non è finita: una nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa sta provocando i primi acquazzoni e temporali. La situazione Il satellite ci mostra la cruda realtà: dopo aver abbandonato il Triveneto provocando piogge sparse ed un calo termico, il fronte freddo ... Leggi su ilgiornale

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo domani sabato 18 luglio 2020, ancora MALTEMPO sull'ITALIA fin su… - fordeborah5 : RT @ComuneRE: #viabiliRE ?? Sabato 18 luglio, dalle 8.00 alle 17.30, sono possibili parziali modifiche alla circolazione lungo Viale dei Tra… - CosenzaPost : Calabria meteo 17 luglio 2020: ritorno del maltempo nel fine settimana - ComuneRE : #viabiliRE ?? Sabato 18 luglio, dalle 8.00 alle 17.30, sono possibili parziali modifiche alla circolazione lungo Via… - FrontieraRieti : Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione dal… -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo luglio Il maltempo di luglio rovina le ferie di tutti: in arrivo piogge e temporali ilGiornale.it Travolto e colpito alla testa: giovane operaio in condizioni molto gravi

Un giovane operario era alle prese con lo smontaggio di una capriata, della ditta Grossi Lamiere in fase di smantellamento, quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Isola ...

Meteo, schiarimenti in arrivo: tempo da variabile a soleggiato per il week end

Piogge residue in corso su una parte del territorio veneto, ma l’evoluzione del maltempo sta per lasciare alle spalle la nuvolosità e i rovesci d’acqua tipicamente estivi riservando da domani il posto ...

