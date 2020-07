Il Leeds di Bielsa torna in Premier League dopo 16 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) ll Leeds tornerà in Premier League la prossima stagione dopo 16 anni di assenza, La squadra inglese è stata promossa senza bisogno di scendere in campo dopo la sconfitta del secondo in classifica, il ... Leggi su leggo

DiMarzio : Il #Leeds torna in #PremierLeague: un percorso lungo, targato #Bielsa - futbolecuador : ¡Al fin se le dio al Loco! (VIDEO) - infoitsport : Il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni: il Loco Bielsa festeggia con 180 minuti d'anticipo - infoitsport : Il Leeds 'italiano' è in festa: Bielsa l'ha riportato in Premier dopo 16 anni - infoitsport : L'ultima locura di Marcelo Bielsa: l'italian-Leeds torna tra le grandi d'Inghilterra -