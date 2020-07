Formula 1, un barlume di speranza per Leclerc: “la macchina è migliorata rispetto all’Austria, ma…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Ha chiuso al decimo posto la seconda sessione di prove libere, ma Charles Leclerc esce con un mezzo sorriso dalla prima giornata di lavoro in Ungheria. Pool/Getty ImagesLa sua Ferrari si è comportata meglio rispetto all’Austria e questo gli ha dato fiducia in vista di qualifiche e gara: “oggi nel primo stint sulle ‘extreme’ ho fatto solo due giri, non è stato molto rappresentativo. Nella seconda sessione siamo andati in una direzione diversa io e Seb, dalla mia parte non ha funzionato, ma guardando il tempo sul giro di Seb con la stessa gomma, lui ha fatto un ottimo lavoro in pista” le parole di Leclerc a Sky Sport. “Quindi probabilmente c’è qualcosa di positivo da trarre da questo. Questo pomeriggio ho faticato un bel po’ dal mio punto di ... Leggi su sportfair

Un passo dietro l’altro. Salita, discesa, asfalto o ciottoli poco conta. L’importante è non arrestarsi, non cedere alla fatica. Se dovessimo trovare una formula per raccontare Daniele Marmi e la sua c ...

