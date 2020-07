Filippo Bisciglia, la notizia è arrivata poco fa. E lui starà facendo i salti di gioia (Di venerdì 17 luglio 2020) Una puntata ‘scoppiettante’ la terza di Temptation Island. Giovedì 16 luglio, in prima serata su Canale 5, il pubblico ha assistito a una lunga serie di sorprese e colpi di scena. Dal confronto anticipato di Valeria e Ciavy alla furia di Annamaria per l’atteggiamento di Antonio fino alle lamentale di Pietro Delle Piane per le parole di Antonella Elia nel villaggio delle fidanzate. E poi, ancora, la reazione di Andrea dopo che la produzione ha smascherato la strategia di Anna. Insomma, la puntata non ha sicuramente deluso le aspettative dei telespettatori, ma a giudicare dalle indiscrezioni già rese note anche la quarta non sarà da meno. Giovedì prossimo vedremo Antonella Elia uscire praticamente a pezzi dal falò con Filippo. Ha visto “qualcosa di sconvolgente”, ha anticipato Bisciglia. ... Leggi su caffeinamagazine

