Fabio Volo in vacanza in camper con Johanna (Di venerdì 17 luglio 2020) Sarà un’estata da camperista quella di Fabio Volo che insieme alla compagna Johanna Maggy, ai due figli e ad altre due famiglie viaggerà a zonzo per gli Appennini. Nessuna crisi dunque con la sua dolce metà che ora è in Islanda con i bambini: “In questi giorni sta girando da sola e io li raggiungerò appena posso. Nulla la turba” racconta Volo a “Sette del Corriere della Sera”. “Sul camper non c’è posto per il superfluo. Per stare comodo devi limitarti all’essenziale. Sul van senza frigorifero non puoi nemmeno fare scorte di provviste. Si compra e si consuma subito. Mi piace navigare a vista… Sono un irrequieto, dopo 3 o 4 giorni ho bisogno di andare via…”“Quando voglio, ... Leggi su people24.myblog

Pubblichiamo qui l’intervista integrale di Elisabetta Rosaspina a Fabio Volo.Sul numero 29 di 7, in edicola il 17 luglio, troverete anche un servizio di Michele Lovison con tutti i consigli per chi vo ...

