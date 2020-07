F1, Libere2, pioggia all'Hungaroring: davanti la Ferrari di Vettel (Di venerdì 17 luglio 2020) Piove in Ungheria, sede del terzo GP stagionale del mondiale di F.1, e la seconda sessione di libere va in archivio senza scossoni per la classifica di giornata, che ricalca quella del mattino, con ... Leggi su gazzetta

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Libere2, pioggia all' #Hungaroring: il migliore è #Vettel con la #Ferrari - Gazzetta_it : #Libere2, pioggia all' #Hungaroring: il migliore è #Vettel con la #Ferrari -