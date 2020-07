ENI, al via collaborazione per contenere il Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Favorire campagne informative, promozione di tutorial e schede tecniche per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale nei contesti rurali e periurbani dei Paesi in via di sviluppo allo scopo di prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19. Con questo obiettivo Fondazione AVSI, Medici con l’Africa Cuamm e VIS Volontariato Internazionale per lo sviluppo, hanno avviato una nuova collaborazione con Eni e Politecnico di Milano. L’emergenza sanitaria nei Paesi in via di sviluppo necessita di supporto soprattutto per rafforzare le capacità di risposta e resilienza dei contesti più critici e delle fasce della popolazione più povere, dove il Covid-19 si innesta in condizioni economiche e ... Leggi su quifinanza

Coronavirus Covid-19: Avsi, Cuamm, Vis, Eni e Politecnico di Milano insieme per contenere pandemia nei Paesi in via di sviluppo

