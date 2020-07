Donald Trump sponsorizza fagioli. Sul web esplode la bufera (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel tentativo di corteggiare il voto ispanico, Donald Trump e la figlia Ivanka diventano testimonial di una famosa marca di fagioli neri in scatola, finita nel mirino della sinistra liberal dopo che i suoi vertici hanno lodato il presidente. «Goya Foods va alla grande, la macchina del fango della sinistra radicale è stata controproducente, la gente sta comprando come dei pazzi», ha scritto Trump su Twitter. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo

Corriere : Julia Roberts lo ha definito «il mio eroe personale». Ha lavorato per 6 presidenti, da Ronald Reagan al più recente… - fattoquotidiano : Donald Trump continua a giocare allo “scarica-barile”: se qualcosa non va, è sempre colpa d’altri [di Giampiero Gra… - Corriere : Usa, balzo dei contagi a Tulsa dopo il comizio di Donald Trump - tempoweb : Donald Trump sponsorizza fagioli. Sul web esplode la bufera #donald trump #ivankatrump #goya… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Lettera da New York: in Arizona, Texas e Florida, alle precedenti elezioni, il presidente Usa sorpassò la Clinton per… -