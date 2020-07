Dieselgate - Via libera all'estradizione di Oliver Schmidt in Germania (Di venerdì 17 luglio 2020) Oliver Schmidt, ex dirigente della Volkswagen arrestato negli Stati Uniti per il coinvolgimento nello scandalo del Dieselgate, potrà tornare in Germania per scontare il resto della pena comminata dalle autorità giudiziarie statunitensi. Un giudice federale di Detroit ha, infatti, firmato i documenti per l'estradizione del manager tedesco nella sua terra natale. La condanna. Nel 2017, Schmidt è stato condannato a sette anni di carcere e al pagamento di una multa di 400 dollari nel quadro di un accordo di patteggiamento che lo ha portato ad ammettere tutte le sue responsabilità nello scandalo e a dichiararsi colpevole dei reati di cospirazione e di violazione delle normative ambientali. Grazie al patteggiamento, i suoi legali sono riusciti a ... Leggi su quattroruote

quattroruote : #Dieselgate: via libera all'estradizione in Germania dell'ex manager della #Volkswagen Oliver #Schmidt ------>… - HelpConsumatori : #Dieselgate, CGUE: #Volkswagen risponde dei danni in ogni Stato membro -

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate Via Dieselgate: via libera all'estradizione di Oliver Schmidt in Germania Quattroruote Via libera all'estradizione di Oliver Schmidt in Germania

Oliver Schmidt, ex dirigente della Volkswagen arrestato negli Stati Uniti per il coinvolgimento nello scandalo del dieselgate, potrà tornare in Germania per scontare il resto della pena comminata dall ...

Dieselgate Volkswagen – Oliver Schmidt potrebbe essere estradato in Germania

Oliver Schmidt, ex dirigente della Volkswagen arrestato negli Stati Uniti per il suo ruolo chiave nello scandalo del dieselgate, si appresta a tornare ... firmare giovedì prossimo i documenti di via ...

Oliver Schmidt, ex dirigente della Volkswagen arrestato negli Stati Uniti per il coinvolgimento nello scandalo del dieselgate, potrà tornare in Germania per scontare il resto della pena comminata dall ...Oliver Schmidt, ex dirigente della Volkswagen arrestato negli Stati Uniti per il suo ruolo chiave nello scandalo del dieselgate, si appresta a tornare ... firmare giovedì prossimo i documenti di via ...