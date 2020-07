Coronavirus, l’Rt torna superiore a 1 in sei regioni italiane (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, nuova allerta in Italia. Come infatti riferisce l’Istituto superiore di Sanità, l’Rt torna a crescere e a essere superiore a uno in ben sei regioni d’Italia. Ecco quali sono. “Senza un cambiamento di tendenza, si rischia di fare un grosso passo indietro”, avverte l’Iss. Coronavirus, sta crescendo silenziosamente e pericolosamente l’Rt in Italia. A … L'articolo Coronavirus, l’Rt torna superiore a 1 in sei regioni italiane proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

