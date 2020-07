"Conte è stato informato". Azzolina silurata? Pd e renziani insistono, i 5S insultano: governo nel caos (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Pd e Italia Viva premono su Giuseppe Conte per arrivare alla sostituzione di Lucia Azzolina. Non passa giorno senza che la ministra grillina non faccia o dica qualcosa che mette in ridicolo il governo, e ciò non fa altro che alimentare le insistenti voci di un rimpasto. Che riguarderebbe anche un'altra esponente del M5s: si tratta di Nunzia Catalfo. L'indiscrezione arriva da affaritaliani.it, che sottolinea come i 5 Stelle ovviamente facciano muro dinanzi alle proprie ministre, difese pubblicamente da Vito Crimi che ha parlato di “fantasiosi retroscena” perché le due donne del Movimento “hanno gestito una crisi senza precedenti in due settori tra i più sensibili”. Per ora non è stata presentata una richiesta ufficiale per evitare l'esplosione dell'ennesimo caso ... Leggi su liberoquotidiano

Inter : ?? | FORMAZIONE #SpalInter, ecco gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - borghi_claudio : Quando vi viene voglia di MES riguardate quello che ho detto a conte - matteosalvinimi : #Salvini: Temo che il governo Conte per “nascere” abbia promesso all’Europa che l’Italia sarebbe tornata il campo p… - MarieSchillaci : RT @Libero_official: I giochetti di #Casalino costano la crisi. Retroscena esplosivo dal cuore Pd: Rocco e #Travaglio, addio #Conte https:… - MyraCrystall : RT @carlo_taormina: Una voce mi dice che la procura di Roma,da me investita con tre denunzie sulla gestione dell’emergenza coronavirus,abbi… -