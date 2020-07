Cittadella – Ascoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 17 luglio 2020) Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena al Tombolato di Cittadella, Cittadella – Ascoli, valida per la 35° giornata del campionato di Serie B. Padroni di casa momentaneamente in zona playoff a +5 sulla 9°. Una vittoria darebbe ancora maggiore enfasi all’ambiente pronta ad affrontare la fase finale per cercare una promozione nella massima serie. Ospiti a +4 sulla zona playout devono cercare di vincere per tenersi lontano da una possibile retrocessione, già scampata lo scorso anno con la vittoria proprio nel playout. I granata arrivano dalla pesante sconfitta di Salerno, battuti per 4-1 dai padroni di casa della Salernitana, e con orgoglio vogliono tornare alla vittoria, che manca da 3 giornate, questa sera è una di quelle occasioni da non sprecare. I bianconeri, invece, hanno vinto la loro ... Leggi su giornal

VictoryBettor : Cittadella v Ascoli Ascoli +0.5 AH @ 2.01 7 unit - tabellamercatob : Stasera 16^ di ritorno #SerieB Convocati e undici iniziali schierati lunedì scorso/2 Alle 21.00 #CittadellaAscoli… - TUTTOB1 : Ascoli, Dionigi: 'Cittadella fortissimo, dovremo controbattere colpo su colpo. Appagamento? Ancora non abbiamo fatt… - TUTTOB1 : Ascoli, Dionigi ne convoca 24 per il Cittadella: out Eramo, torna Andreoni - 1V14L4 : #apuesta #hoy Cittadella ?? Ascoli MARCAN AMBOS 1.80 #apuestas #miapuesta -