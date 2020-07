Cisl: bene accordo tutela dipendenti, e revoca sciopero (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “La Cisl Lazio unitamente alla Fisascat del Lazio e alla Cisl Roma Capitale e Rieti esprimono apprezzamento per l’accordo e soddisfazione per gli obiettivi raggiunti nell’intesa siglata ieri sera: obiettivi che tutelano i lavoratori, garantiscono piena occupazione e mantengono invariati i livelli dei servizi. Con questo accordo, dove i sindacati sono stati protagonisti, i lavoratori non perderanno il loro posto nemmeno in caso di cambio appalto perche’ la Regione Lazio ha preso l’impegno, con le organizzazioni sindacali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti. Le scelte fatte ieri sera ci vedranno coinvolti anche in un monitoraggio costante per garantire qualita’ e offrire ai cittadini servizi di alto ... Leggi su romadailynews

