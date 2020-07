Ceccardi: 'Salvini non è sessista, ma sbagliò con la Boldrini'. E lei tacque (Di venerdì 17 luglio 2020) O è stata molto molto discreta oppure a trovare una dichiarazione nella quale una indignata Susanna Ceccardi condannasse Salvini per aver definito Laura Boldrini una bambola gonfiabile non se ne ... Leggi su globalist

"Non ci sono rimasta male per le parole in sé. Quanto perché non mi aspettavo né mi aspetto che una campagna elettorale come questa si giochi sugli insulti e sulle offese personali. Diciamo che mi son ...O è stata molto molto discreta oppure a trovare una dichiarazione nella quale una indignata Susanna Ceccardi condannasse Salvini per aver definito Laura Boldrini una bambola gonfiabile non se ne ...