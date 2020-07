C’è un modo per vincere 83 anni di abbonamento gratis a Netflix (Di venerdì 17 luglio 2020) Netflix sfida gli utenti nel torneo di The Old Guard (immagine: The Old Guard Game)Un abbonamento gratuito di 83 anni a Netflix. È questo il premio che la piattaforma di streaming mette in palio nell’ambito della campagna di lancio del suo ultimo film originale: The Old Guard. Per vincerlo bisognerà primeggiare all’interno di un videogioco ispirato al lungometraggio che ha per protagonista Charlize Theron. Tre giorni di torneo, dal 17 al 19 luglio, iscrizioni aperte a livello globale e un’ambita prima posizione da aggiudicarsi in una classifica mondiale. Sono questi gli ingredienti della sfida che premierà il migliore con mille mesi di abbonamento gratis a Netflix. A conti fatti, 83 anni di iscrizione ... Leggi su wired

