Calendario Serie A 2019/2020: date, risultati e classifica (Di venerdì 17 luglio 2020) Calendario Serie A 2019/2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio Calendario Serie A 2019/2020: il massimo campionato italiano, dopo la lunga sospensione per l’emergenza Coronavirus, ha riaperto ufficialmente i battenti sabato 20 giugno 2020, dopo l’accordo fra la Lega e il Governo e la definizione di un protocollo cui società e atleti dovranno rigorosamente attenersi. Nel 2019/20, dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano ha salutato il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era ... Leggi su calcionews24

SkySport : Il calendario della corsa scudetto - tuttosport : #Juve, il calendario scudetto: la corsa con #Inter, #Atalanta e #Lazio - Inter : ??? | CALENDARIO La Lega @SerieA ha definito anticipi e posticipi della 17ª e 18ª giornata di ritorno. Ecco il cal… - anarchico74 : RT @SportRepubblica: Inter, calendario 'nemico': solo un allenamento prima della Roma - infoitsport : Playoff Serie C, calendario e orari delle Final Four -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Today

BERGAMO - "Mancano due punti alla qualificazione in Champions League, ma per noi è importante porci sempre obiettivi nuovi. Tre squadre in due punti in cinque giornate: una bella lotta anche per prepa ...Da un po’ di mesi le partite di Rodrigo Palacio non si coniugano più col gol. Il 38enne attaccante argentino ha firmato la sua ultima rete prima del lockdown nel recupero contro l’Udinese, unico squil ...