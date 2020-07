Bologna, agente di Barrow: «Per lui sarebbe meglio continuare a crescere qui» (Di venerdì 17 luglio 2020) L’agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Marte Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, ha parlato a Radio Marte del futuro del suo assistito. Ecco le parole dell’agente dell’attaccante del Bologna: «Una crescita continua, poi vedremo. Per il momento deve pensare solo a lavorare, cosa che mi ha detto lui stesso l’altra sera quando ne abbiamo parlato. Se arrivasse qualche proposta da una big? Le proposte si valutano sempre, ma in questo momento la cosa migliore per lui è continuare a crescere a Bologna. Il ragazzo non ha mai guardato ai soldi, predilige il progetto. Se arriva un progetto che gli garantisce la crescita si potrebbe ... Leggi su calcionews24

