Anticipazioni Daydreamer 20 luglio: lunedì ‘quasi bacio’ in mare tra Can e Sanem. Per lei si realizza un sogno (Di venerdì 17 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 20 luglio: lunedì prossimo ci sarà un romanticissimo momento tra Can e Sanem. Chiaritogli che Levent non è il suo “Albatros”, la ragazza si allontanerà dal set per raccogliere dei fiori per il nuovo profumo che vuole creare. Can, non potendole stare lontano, la raggiungerà. Sanem lo caccerà via, dicendogli di voler star sola, e Divit, dopo aver insistito per rimanere, si rassegnerà. Ci sarà però un colpo di scena, perché i due arriveranno quasi a baciarsi! Accadrà durante un bagno in mare, proprio come Sanem aveva sognato diverse puntate fa! Purtroppo saranno interrotti da Deren per un gravissimo problema di lavoro. Ecco la puntata nel ... Leggi su pianetadonne.blog

