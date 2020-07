Vademecum Vaticano contro la pedofilia (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - CITTA' DEL Vaticano, 16 LUG - La Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un Vademecum sulla procedura nel trattamento dei casi di pedofilia commessi da chierici: "Il desiderio è ... Leggi su corrieredellosport

MariellaLoi : RT @Tornielli: Ecco il vademecum sulle procedure nel trattare i casi di abuso sui minori - Vatican News - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Pedofilia, il Vaticano pubblica un vademecum per i vescovi: voluto dal Papa per evitare disparità nel trattare i casi… - clikservernet : Pedofilia, il Vaticano pubblica un vademecum per i vescovi: voluto dal Papa per evitare disparità nel trattare i ca… - CarlottaMiller_ : RT @fattoquotidiano: Pedofilia, il Vaticano pubblica un vademecum per i vescovi: voluto dal Papa per evitare disparità nel trattare i casi… - Noovyis : (Pedofilia, il Vaticano pubblica un vademecum per i vescovi: voluto dal Papa per evitare disparità nel trattare i c… -