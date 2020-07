USA, cresce la fiducia del settore immobiliare (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Recupera ancora la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall’indice NAHB. A luglio il dato si è attestato a 72 punti dai 58 di giugno, risultando anche sopra il consensus di 60 punti. L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. Leggi su quifinanza

Borsa: Europa debole in attesa Bce, in calo future Usa

(ANSA) – MILANO, 16 LUG – Le Borse europee si confermano debole in attesa della Bce e dopo il calo accusato dalle Piazze asiatiche con le forti perdite dei listini cinesi a dispetto del Pil del second ...

