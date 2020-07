Una panchina gigante attrae i curiosi sul lungolago (Di giovedì 16 luglio 2020) Alta 2,30 metri e lunga 4, ha incuriosito turisti e residenti che non hanno perso l'occasione per scattare dei selfie. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Una panchina Trapani, dorme su una panchina di via Fardella e arriva il 118 Tp24 Bonucci ammonito in panchina. Ma vale anche per il fantacalcio?

Nel caso in cui la valutazione di Bonucci fosse invece stata seguita da un sv, l'ammonizione ricevuta in panchina, anche in questo caso equiparata ad una rimediata in campo, avrebbe influito sul ...

Una panchina gigante attrae i curiosi sul lungolago

CASLANO - La panchina verde, posata lo scorso 8 gennaio sul lungolago di Caslano, ha attratto gli sguardi (e soprattutto gli obiettivi) di diversi curiosi che non esitano a scattarsi un selfie sopra d ...

