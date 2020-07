UFFICIALE – Srie A, nove i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo: uno per il Napoli (Di giovedì 16 luglio 2020) Serie A, nove i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo: Berardi, Bernardeschi, Bourabia, Di Lorenzo, Grassi, Ionita, Magnanelli, Okaka, Veloso. L'articolo UFFICIALE – Srie A, nove i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo: uno per il Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Srie

TUTTO mercato WEB

MILANO – nostro servizio – Luca Savarese –Arrigo che qui mostrò il suo mondo delle idee calcistiche, la punizione a sorpresa di Tino Asprilla: quante storie nel romanzo di Milan – Parma. Quella di ier ...Il Parma Calcio torna a giocare alla Scala del Calcio, questa volta deserto visto che il match col Milan si disputerà a porte chiuse. Alle 19:30 i crociati in campo per affrontare una squadra in forma ...