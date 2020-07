Tragedia sulle spiagge di Pescara: milanese di 78 anni muore dopo un malore (Di giovedì 16 luglio 2020) Repertorio Tragedia nella mattinata di giovedì 16 luglio in spiaggia a Pescara. Un uomo di 78 anni, residente a Sesto San Giovanni, Milano,, è morto verso mezzogiorno in seguito ad un malore che gli è ... Leggi su milanotoday

FratellidItalia : 'La bomba d'acqua che ha colpito #Palermo causando 2 vittime ha profondamente scosso tutti noi. A nome mio e FDI es… - FMCastaldo : Abbiamo sempre insistito con fermezza sull'importanza di procedere con la #Revoca delle concessioni ad #Autostrade.… - TerlizziGerardo : RT @FratellidItalia: 'La bomba d'acqua che ha colpito #Palermo causando 2 vittime ha profondamente scosso tutti noi. A nome mio e FDI espri… - giannichiodi : RT @paolokolla: Atlantia +25%. Caspita Grillonzi, li avete davvero strapazzati i #Benetton! Ovviamente nessuna revoca, tanti soldini nelle… - MFragasso : Tragedia sulle spiagge di Pescara: milanese di 78 anni muore dopo un malore -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sulle

Tp24

Tragedia sfiorata nel parco giochi nel cuore di Melegnano, dove un grosso ramo è caduto sulla giostra dei bambini, senza per fortuna colpire nessuno. Nell’area verde all’ombra del castello Mediceo son ..."Siamo salvi per un pelo". Inizia così il racconto di uno dei tanti palermitani che ieri si è ritrovato in viale Regione Siciliana, nell'inferno d'acqua provocato da un violento temporale che si è abb ...