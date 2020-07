Temptation Island, parla l’ex moglie di Antonio: ‘È l’uomo più bugiardo che abbia mai conosciuto’ (Di giovedì 16 luglio 2020) L’ex moglie di Antonio ha rivelato alcuni retroscena su di lui e su Annamaria davvero molto curiosi. Ecco di che cosa si tratta Temptation Island: Antonio e Annamaria hanno mentito? Una delle coppie di questa nuova edizione di Temptation Island è quella formata da Antonio Martello e Annamaria Laino. Nelle prime due puntate abbiamo visto lui raccontare alle single che doveva capire se voleva stare davvero con la sua compagna e capire se era cambiato. Per Annamaria ci sono state lacrime amare, perchè lei si è impegnata anche nella ristrutturazione di una casa con lui. Nel frattempo dai social sono spuntate almeno quattro o cinque donne che affermano di avere avuto una relazione con il napoletano in questi ... Leggi su kontrokultura

Giovedì 16 luglio, in prima serata su Canale 5, terzo attesissimo appuntamento con "Temptation Island", il docu-reality dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia, che, nelle prime due puntate ha ...