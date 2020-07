Taylor Mega aspetta delle denunce, ma cosa è successo? (Di giovedì 16 luglio 2020) Taylor Mega, l’esuberante showgirl, ha confessato su Instagram che presto le arriveranno delle denunce. Ma cosa ha combinato? Taylor Mega (fonte Instagram @Taylor Mega)Come è noto la modella conduce la sua vita un pò sopra le righe. In questi anni, da quando ha mosso i primi passi in televisione, si è fatta conoscere per i suoi atteggiamenti vivaci e trasgressivi. Lei stessa ha raccontato di aver avuto un’adolescenza turbolenta in cui era caduta nell’abisso della droga a causa di un ex fidanzato. Ora sembra che quei tempi siano lontani, ma comunque ci sono dei suoi comportamenti che non vengono del tutto apprezzati. Tanto da aver confessato sul suo profilo social di ... Leggi su chenews

illibrogranger : Ma allora perché si fa chiamare Taylor mega, mi fa ricordare una navicella spaziale o un integratore - miccoli_giulio0 : RT @gvllvgherr: in che senso il vero nome di Taylor Mega è Elisa - gvllvgherr : in che senso il vero nome di Taylor Mega è Elisa - edvilcms : @cmsalec Ah, vabbè è la tua l’essenza da taylor mega - iamvegetabIe : Dai un'occhiata al video di TAYLOR MEGA! #TikTok CHE CARINI -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega Taylor Mega, confessioni notturne: “Domani mattina cancello”, le domande Gossip e TV Taylor Mega, confessioni notturne: “Domani mattina cancello”, le domande

Non è la prima volta che Taylor Mega risponde a delle domande piuttosto scomode su Instagram, e anche oggi l’ha voluto fare con i suoi fan. Di notte. Con la premessa che di mattina avrebbe cancellato ...

Erica Piamonte bikini, fisico da pin-up e zoom assicurato sul suo seno: «Che bambolin!»

Inoltre la Piamonte ha rafforzato la sua popolarità con la sua amicizia con la collega Taylor Mega. Un rapporto che si è dimostrato essere molto più di una semplice amicizia. La bella Erica è ...

Non è la prima volta che Taylor Mega risponde a delle domande piuttosto scomode su Instagram, e anche oggi l’ha voluto fare con i suoi fan. Di notte. Con la premessa che di mattina avrebbe cancellato ...Inoltre la Piamonte ha rafforzato la sua popolarità con la sua amicizia con la collega Taylor Mega. Un rapporto che si è dimostrato essere molto più di una semplice amicizia. La bella Erica è ...