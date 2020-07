Sollievo Sarri, per Chiellini e Bentancur nessuna lesione muscolare (Di giovedì 16 luglio 2020) Sospiro di Sollievo per Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur : il capitano e il centrocampista uruguaiano sono stati sottoposti ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. " ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Sollievo Sarri, per Chiellini e Bentancur nessuna lesione muscolare: Il comunicato della Juve: “Le condizioni dei d… - EugenioDiFonzo : @realvarriale @massimozampini @juventusfc 1)tira un sospiro di sollievo 2)prova a ricordare se e quando ha visto S… - GBucciante : @massimozampini 1) Tira un sospiro di sollievo (Atalanta mostruosa) 2) Prova a ricordare se e quando ... (Atalanta… - Alex19Francesco : RT @realvarriale: @massimozampini Dopo #JuveAtalanta un tifoso bianconero serio: 1) Tira un sospiro di sollievo. 2) Prova a ricordare se e… - plums_the : @realvarriale @massimozampini @juventusfc L’anno scorso fummo dominati così dall’Ajax ... ieri ho tirato un sospiro… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollievo Sarri

Corriere dello Sport

TORINO - La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo il pareggio per 3-3 di ieri sera in casa del Sassuolo. Il programma di Sarri ha previsto previsto recupero e scarico per chi ha giocato ...Sospiro di sollievo per Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur: il capitano e il centrocampista uruguaiano sono stati sottoposti ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. "Rientr ...