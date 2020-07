Sanità, Raimondi: "Mater Olbia pronta a collaborare ai bisogni del Nord Sardegna" (Di giovedì 16 luglio 2020) Olbia, 16 lug. (Adnkronos) - “Nella situazione di difficoltà che sta attraversando l'offerta sanitaria, anche a seguito degli effetti della fase di emergenza Covid, Mater Olbia Hospital è pronto a contribuire a rispondere a tutte le esigenze di salute che possano maturare nel territorio del Nord della Sardegna”. Così si esprime Giovanni Raimondi, amministratore delegato di Mater Olbia. “Il Mater Olbia non è una 'clinica privata', è un ospedale che svolge una funzione pubblica, pienamente inserito nella rete del Servizio Sanitario Regionale, aperto alla collaborazione con tutte le altre strutture pubbliche del territorio. Se si manifestano delle necessità ... Leggi su iltempo

«In ritardo di quasi due mesi, Regione Lombardia ha finalmente deciso di dare il via alle assunzioni di medici, infermieri e assistenti domiciliari previste dal decreto Rilancio» precisa il consiglier ...

Roma, 16 lug. (askanews) - UNIAMO. "Le malattie rare sono sempre state ambito pionieristico per la sanit. Proprio per le loro peculiarit e necessit, tanto ampie da coprire tutti i bisogni ...

