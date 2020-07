Salvini citofona, nessuno apre. Blitz con flop all’impianto Ama di Roma. L’ultima smargiassata del Capitano è una figuraccia. Porte chiuse a Matteo: il sito opera ma è sotto sequestro (Di giovedì 16 luglio 2020) La storia che stiamo per raccontare non solo è imbarazzante, ma è la cartina di tornasole della faciloneria di come Matteo Salvini affronti i problemi. A Roma c’erano una volta due Tmb, cioè impianti per il Trattamento meccanico biologico. Una era al Salario è andò misteriosamente a fuoco, l’altro a Rocca Cencia, periferia est della capitale, e di proprietà dell’Ama. Quest’ultimo impianto è stato parzialmente sequestrato dalla magistratura per inadempienze alle richiese dell’Aia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Tuttavia, il sequestro riguarda il bacino di stabilizzazione aerobica e l’Ama ha dichiarato che la struttura è operativa e regolarmente funzionante. Invece che ti fa il padano? Piomba ieri ... Leggi su lanotiziagiornale

luisa_chiari : @fenice_risorta @RobertoLocate14 Ahahahah noi speculiamo sui morti ? Ahahahahah CITOFONA A SALVINI PER QUELLO! Fava… - AngeloRindone : Nessuno ha più #notizie_di_savoini (detto 'a mmerda). Salvini non citofona?! - PossidonioGiord : Pubblica foto di minori e citofona a 17enni “spacciatori”, ma Salvini è sempre esente da provvedimenti disciplinari… - antoamadori : Hanno tutti paura di criticare il truce SALVINI perché se poi diventa premier come fanno a chiedere favori ! Pubb… - Destradipopolo : PUBBLICA FOTO DI MINORI E CITOFONA A 17ENNI PRESUNTI “SPACCIATORI” CHE TALI NON SONO: PERCHE’ #SALVINI E’ ESENTE DA… -

