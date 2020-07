Project xCloud inserito all'interno di Xbox Game Pass Ultimate a settembre senza costi aggiuntivi (Di giovedì 16 luglio 2020) Microsoft sta per aggiungere qualcosa di nuovo all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, l'abbonamento che raggruppa Xbox Live Gold e Xbox Game Pass per console e PC, a partire da settembre: Project xCloud. Il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate di 14,99 euro al mese non cambierà, parola di Microsoft.Project xCloud è la tecnologia di streaming basata su cloud di Microsoft che consente agli utenti di giocare ai titoli Xbox Game Pass su smartphone e dispositivi tablet. Microsoft ha annunciato Project ... Leggi su eurogamer

