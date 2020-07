Pomezia, camion in panne su via dei Castelli Romani: 2 chilometri di code (Di giovedì 16 luglio 2020) Lunghissime code su via Dei Castelli Romani, a Pomezia, a causa di un camion in panne rimasto fermo al centro della carreggiata. Il mezzo pesante ha avuto un guasto al motore mentre percorreva via dei Castelli Romani in direzione Albano, all’altezza di via Campobello. Al momento si registrano circa 2 chilometri di code in entrambe le direzioni: dal bivio di Pomezia in direzione Albano e dalla rotonda di Scalella in direzione Pomezia. Pomezia, camion in panne su via dei Castelli Romani: 2 chilometri di code su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ingente spiegamento di forze dell’ordine su via Ardeatina, dove sono in corso controlli serrati su camion, auto e moto da parte della Polizia Stradale di Albano e Roma. I controlli, al momento localiz ...

