Piazza San Giacomo coperta con la moquette per far spazio a tavolini sedie e ombrelloni (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono iniziati mercoledì 15 luglio i lavori di posa della moquette sul plateatico di Piazza San Giacomo. Questa servità a fare da copertura e protezione alla Piazza. Una volta terminata questa fase via libera a tavolini, sedie e ombrelloni che dovrebbero essere posizionati venerdì 17 luglio, pronti per “Udine sotto le stelle”. Maurizio Franz: “Con questo provvedimento, unito alle varie iniziative organizzate per questa estate udinese, prima fra tutte Udine sotto le stelle che sta riscuotendo uno straordinario successo, stiamo andando a ridefinire il paradigma stesso dello stare insieme in città. Questa è una vittoria per tutti, perché dimostra che collaborando si possono superare le difficoltà e ... Leggi su udine20

msKOSTNER : Ballando a Piazza San Marco #veneziaunica Dancing on San Marco square #empty #iloveitaly #venice - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Il 15 luglio 1989 i pinkfloyd suonavano a #Venezia su un palco galleggiante di fronte a piazza Sa… - yo_ice_b : RT @msKOSTNER: Ballando a Piazza San Marco #veneziaunica Dancing on San Marco square #empty #iloveitaly #venice - BenecomuneNet : Padre Antonio Spadaro: 'Successivamente la statua venne portata ancora una volta in piazza San Pietro il 1° maggio… - reteCgil : RT @collettiva_news: A Lizzano, il parroco della chiesa di San Nicola si scaglia contro il mondo lgbtq e chiama i carabinieri per identific… -