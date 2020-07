Petrolio: Opec Plus sigla accordo per aumento produzione agosto (Di giovedì 16 luglio 2020) Il gruppo degli esportatori di Petrolio formato dai produttori Opec, guidati dall'Arabia Saudita, e dai membri esterni non allineati, con la Russia in prima linea, noto come Opec Plus, ha raggiunto un accordo per aumentare le forniture di 1,6 milioni di barili equivalenti al giorno, a partire da agosto Leggi su firenzepost

fisco24_info : Petrolio, Opec Plus alla fase 2: tagli di produzione più leggeri da agosto: La domanda petrolifera è in ripresa dop… - FirenzePost : Petrolio: Opec Plus sigla accordo per aumento produzione agosto - PaoloLuraschi : settimanali inventari di petrolio statunitense hanno evidenziato consistente utilizzo scorte supportando le quotazi… - infoiteconomia : Petrolio, Opec Plus sigla accordo per aumento produzione agosto - Fr_Macri : RT @degiorgiod: Petrolio, Covid ed Opec. Con @IlConteDiParis oggi su @LeFonti_Group -