Palermo, salva una mamma e il suo bambino dal fiume di fango durante il nubifragio: il gesto eroico di Sufien (Di giovedì 16 luglio 2020) durante il violento nubifragio che ha colpito Palermo, tra chi è riuscito a mettersi in salvo c’è anche Sufien Saghir, 23 anni, palermitano di origine marocchina. Il ragazzo, non solo è riuscito a sottrarsi sottratto alla furia dell’acqua, ma a sua volta ha messo in salvo una mamma col suo bambino. Se un minuto prima si trovava in auto incolonnato su un ponte, quello dopo si è gettato nel fango senza esitare un istante. In lontananza ha sentito piangere un bambino e con lui la mamma che disperatamente cercava qualcuno che li aiutasse. Se ne stavano aggrappati a una tavola di legno, in mezzo a un fiume di fango, perché la loro auto era ... Leggi su open.online

fanpage : #Palermo, 23enne salva dal nubifragio mamma e figlio di 2 anni: “Ho sentito urlare e mi sono buttato” - infoitinterno : L’eroe di Palermo, giovane di origini marocchine salva mamma e figlio: “Stavano annegando” - infoitinterno : Palermo, 23enne salva da nubifragio mamma e figlio di 2 anni: “Ho sentito urlare e mi sono buttato” - perlarara7 : - Notiziedi_it : Palermo, salva una mamma e il suo bambino dal fiume di fango durante il nubifragio: il gesto eroico di Sufien -