Orlando Bloom disperato per la scomparsa del suo cane chiede aiuto a tutti (Foto) (Di giovedì 16 luglio 2020) Orlando Bloom sta male per il suo cane, ha il cuore a pezzi, Mighty è scomparso e lui lo cerca disperato (Foto). L’attore ha fatto un appello sui social, è distrutto, desidera ritrovare al più presto il suo adorato cagnolino. Orlando Bloom aveva adottato il suo cane cucciolo nel 2017 ed è legatissimo al piccolo Labradoodle. Il cane di Bloom sembra però scomparso nel nulla, ha fatto perdere le sue tracce a Montecito, in California. La paura del divo è che possano contattarlo anche persone senza scrupoli con notizie false per il solo gusto di fare del male; ha quindi chiesto di non aggravare il suo dolore. Chi ha nella propria vita un cane capisce bene quale ... Leggi su ultimenotizieflash

barbaragianna : Scusate ma Orlando Bloom, che io amo dal 2001, ha scritto di aver smarrito il suo canetto e io amo anche i canetti. - aleteresa_sg : RT @LaStampa: Katy Perry e Orlando Bloom scelgono la Aniston come madrina - IsaeChia : #KatyPerry e #OrlandoBloom scelgono una famosissima (e amatissima) attrice come madrina della loro prima bimba in a… - greenstyleit : Orlando Bloom disperato: ha perso il cane - RadioR101 : #R101News: 'ho il cuore spezzato', ha scritto Orlando Bloom ???? -

