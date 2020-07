Nunzia De Girolamo ufficialmente su Rai 1: ecco quando partirà “Ciao Maschio” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia era nell’aria e tutte le indiscrezioni sono state confermate questa mattina, durante la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Nunzia De Girolamo si appresta a debuttare come conduttrice di un programma tutto suo. Si chiamerà “Ciao Maschio” e andrà in onda il sabato, in seconda serata, su Rai 1. L’ex deputata beneventana inaugurerà il format il 21 novembre, quando andrà in onda la prima puntata. Il programma prevede la presenza in studio di soli tre ospiti maschili, i quali si sottoporranno alle domande della De Girolamo partendo da un tema principale per poi affrontarne degli altri. L'articolo Nunzia De Girolamo ufficialmente su Rai 1: ... Leggi su anteprima24

