Nubifragio Palermo, recuperata auto in sottopasso allagato, è vuota (Di giovedì 16 luglio 2020) Era vuota una Seat Ibiza bianca estratta da un sottopassaggio ancora allagato di via della Regione siciliana, a Palermo. Il ritrovamento della vettura da parte dei vigili del fuoco, che da ieri pomeriggio sono al lavoro dopo il violento Nubifragio che si è abbattuto sulla città, ha fatto per alcuni attimi temere il peggio. Poi, è stato tirato un sospiro di sollievo quando è stato accertato che all’interno non c’era nessuno. vbd/mrv/red L'articolo Nubifragio Palermo, recuperata auto in sottopasso allagato, è vuota proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - poliziadistato : #15luglio a #Palermo in soccorso dei cittadini durante #nubifragio In questi scatti il nostro #essercisempre - Giancar70336148 : RT @LaNotiziaTweet: A #Palermo torna il sole dopo il violento nubifragio di ieri. Oltre 300 gli interventi dei Vigili del fuoco. Smentita l… - ValComm : RT @IMBorgonovo: @monicaguizzardi @ComunePalermo @DaniloMazzara @ValComm @alelomi @CStajano @armel60 @apiemontese @aborruso @cirospat @Mobi… -