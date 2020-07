"Nel programma spagnolo su mia figlia Ylenia solo inesattezze e ipotesi raccapriccianti" (Di giovedì 16 luglio 2020) ″Tre ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi sulla scomparsa di sua figlia Ylenia″: Romina Power ha espresso, tramite il suo legale, disappunto per quanto andato in onda durante la puntata del 24 giugno 2020 della trasmissione spagnola ‘Lazos de Sangre’.″La Signora Romina Power, fortemente provata dalla visione della puntata andata in onda alle ore 22.05 del 24 giugno 2020 di ‘Lazos de Sangre’, dedicata alla famiglia Power-Carrisi - scrive il suo legale in un comunicato -, si esprime con le seguenti parole: “Ho visto la trasmissione ‘Lazos de Sangre’ e sono sgomenta; quante persone hanno parlato di me, di Albano e di mia figlia Ylenia senza conoscere i dettagli, avanzando illazioni e fornendo dati ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Nel programma Visit Industry Marche entra nel programma Made4Italy di UniCredit LuccaInDiretta Download e novità di Windows 10 Insider Preview Build 20170

Microsoft ha appena rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 20170 ai Windows Insider nel canale Dev (Veloce). Si tratta di una nuova build del ramo di sviluppo RS_PRERELEASE, per PC e tablet equip ...

Bellezza, suoni, profumi e storie: l’Arcipelago toscano come un romanzo

Nel volume “Isole toscane”, pubblicato da Editoriale Programma e abbinato al “Tirreno” (a partire da sabato al prezzo di 9.90), queste “terre emerse” diventano protagoniste assolute ...

