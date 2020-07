Milano, donna violentata al parco della Montagnetta: caccia a uno straniero (Di giovedì 16 luglio 2020) Aggressione a Milano: una donna italiana, di 45 anni, è stata violentata da un uomo da lei descritto come straniero, ieri intorno alle 18, mentre stava portando a spasso il cane nel parco del... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : L'orrore. Violentata ieri pomeriggio mentre portava tranquillamente il cane al parco. Una donna di 45 anni, alla qu… - LaStampa : E’ accaduto nel pomeriggio: la donna è stata presa alle spalle e spinta a terra, caccia allo stupratore. - SkyTG24 : Violenza sessuale, donna aggredita in un parco a #Milano - RenatoGianmarco : RT @RadioSavana: Orrore a Milano, donna aggredita alle spalle e stuprata sul Monte Stella (collinetta San Siro). È accaduto ieri intorno al… - RenatoGianmarco : RT @matteosalvinimi: L'orrore. Violentata ieri pomeriggio mentre portava tranquillamente il cane al parco. Una donna di 45 anni, alla quale… -

