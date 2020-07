Maria De Filippi su Rai 1, Vigilanza Rai tuona: “Umiliate le altre conduttrici della tv pubblica” (Di giovedì 16 luglio 2020) È già polemica per lo sbarco di Maria De Filippi su Rai Uno. Nella prossima stagione televisiva la moglie di Maurizio Costanzo condurrà una serata evento per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Al suo fianco due amiche e colleghe speciali: l’attrice Sabrina Ferilli e la cantante Fiorella Mannoia. La novità, assai succosa … L'articolo Maria De Filippi su Rai 1, Vigilanza Rai tuona: “Umiliate le altre conduttrici della tv pubblica” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : 40 telecamere puntate addosso, la redazione che controlla, Maria De Filippi che gestisce tutto e lui se ne esce con… - rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - davidemaggio : Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai 1 #PalinsestiRai - ashesinthefxll : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia: cocco di Maria De Filippi, lavora per tre settimane d'estate in un resort in Sardegna, si gode le co… - shellybertozzi : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia: cocco di Maria De Filippi, lavora per tre settimane d'estate in un resort in Sardegna, si gode le co… -