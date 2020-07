M5S e i giornalisti: li odiano, ma li candidano (Di giovedì 16 luglio 2020) Il finanziamento pubblico all’editoria da cancellare a tutti i costi. La stampa che “difende un sistema”. Tg e giornali locali da “monitorare” per capire come suddividono gli spazi. L’Ordine dei giornalisti da abrogare. I medesimi definiti “sepolcri imbiancati”, “verginelle” che si offendono, “sciacalli”, quando non “puttane e pennivendoli”. E gli slogan, tipo “l’unica stampa buona è quella estera”. Dall’ex sottosegretario con delega all’Editoria Vito Crimi al Guardasigilli Alfonso Bonafede, fino ai due golden boy Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, e poi giù per li rivi e per tacer del Fondatore, il rapporto dei Cinque Stelle con i giornalisti è sempre stato – eufemismo - conflittuale. Condito da sussurri ... Leggi su huffingtonpost

Sarà Ferruccio Sansa, il principale avversario di Giovanni Toti alle prossime Regionali liguri. Dopo sei mesi di trattative, veti incrociati e fumate nere, ieri sera l’ultimo vertice di coalizione del ...

Riceviamo da Riccardo Pedrizzi e volentieri pubblichiamo. Sono stato tentato di scrivere al Direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio per chiedergli conferma che la lettera pubblicata ieri su ...

