Luciano Benetton incassa 800 milioni ma è "prostrato dalla sofferenza". E attacca Conte (Di giovedì 16 luglio 2020) Ha scongiurato la revoca della concessione per le autostrade nonostante la tragedia del Ponte Morandi e in più ha incassato 805 milioni di euro in seguito al boom in Borsa di Atlantia grazie alle scelte del governo su Aspi. Ma Luciano Benetton è "prostrato da una gravissima sofferenza personale" per la "demonizzazione" e "l'accanimento personale" con la sua famiglia. Così si sfoga l'imprenditore 85enne con chi gli sta vicino, riporta con grande evidenza Repubblica. Il re dei maglioncini, insieme alla sorella Giuliana e ai fratelli morti due anni fa Gilberto e Carlo, ieri usava una metafora che dice tutto del personaggio: "Ci stanno trattando peggio di una cameriera", scrive il giornale diretto da Molinari. "Non mi ... Leggi su iltempo

