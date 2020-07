Luca Laurenti: “Con mia moglie ho un rapporto aperto, se la trovo a letto con un altro…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Nonostante sia un personaggio mediatico molto amato dal grande pubblico, Luca Laurenti non ama eccessivamente apparire. Tant’è che non utilizza nemmeno i Social. Della sua vita privata si sa che è sposato da diversi anni con Raffaella Ferrari e che ha un figlio. Tuttavia ha rilasciato una dichiarazione choc riguardo ad un suo possibile tradimento… … L'articolo Luca Laurenti: “Con mia moglie ho un rapporto aperto, se la trovo a letto con un altro…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

eelxhllnz : boh raga è arrivato luca laurenti e hanno fatto un casino - GioGiachetti : RT @segnanti: Striscia la notizia, 2001. Un rigoroso Luca Laurenti interpreta perfettamente la sua celebre 'bavosa'. #fotografiesegnanti #… - infoitcultura : Luca Laurenti fa piangere Bonolis: il gesto inaspettato [VIDEO] - clalamet : 5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti (7 voti - 25,9 %) - rizzia0 : @battitomilan7 forse la luca laurenti femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Laurenti

E’ un uomo piuttosto riservato Luca Laurenti, nonostante sia uno dei personaggi televisivi più amati d’Italia. E soprattutto nonostante il fatto che sia, assieme all’amico e mattatore Paolo Bonolis, u ...per la star di Avanti un altro. Miss Claudia si rilassa sul divanetto: scollatura da capogiro, selfie rovente per la showgirl di Avanti un altro ( Fonte Instagram) Si chiama Claudia Ruggeri, ma per tu ...