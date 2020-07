Lazio, ridotta la squalifica a Patric: il comunicato (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Giudice Sportivo aveva sanzionato Patric con 4 giornate di stop per il morso a Giulio Donati a Lecce. Il comunicato Patric non sconterà 4 giornate di squalifica ma 3, tornando disponibile col Cagliari. La Corte d’Appello ha infatti ridotto le giornate di stop dello spagnolo. La Corte Sportiva D’Appello presieduta da Piero Sandulli ha parzialmente accolto il ricorso della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate e l’ammenda di 10mila euro comminate al calciatore Gabarron Gil Patricio in seguito all’espulsione rimediata in occasione della gara di campionato con il Lecce dello scorso 7 luglio. La Corte ha rideterminato la sanzione nella squalifica di 3 giornate e nell’ammenda di 20mila euro. Leggi su ... Leggi su calcionews24

